1 чешская крона в болгарские левы

Сконвертируйте CZK в BGN по реальному обменному курсу

1 czk
0.08 bgn

1.00000 CZK = 0.07997 BGN

Среднерыночный курс в 11:18 UTC
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График изменения обменного курса CZK к BGN

1 мин. назад 1 CZK → 0 BGN
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.073589.12141.450941.664990.95918.3923
1GBP1.1617111.24715103.5381.685651.934321.1140821.3674
1USD0.931550.801828183.01951.35161.550990.8933517.133
1INR0.01122060.009658310.012045410.01628050.01868220.01076070.206373

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Как произвести расчет конвертации из из чешских крон в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Чешская крона / Болгарский Лев
1 CZK0.07997 BGN
5 CZK0.39987 BGN
10 CZK0.79973 BGN
20 CZK1.59946 BGN
50 CZK3.99865 BGN
100 CZK7.99730 BGN
250 CZK19.99325 BGN
500 CZK39.98650 BGN
1000 CZK79.97300 BGN
2000 CZK159.94600 BGN
5000 CZK399.86500 BGN
10000 CZK799.73000 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Чешская крона
1 BGN12.50420 CZK
5 BGN62.52100 CZK
10 BGN125.04200 CZK
20 BGN250.08400 CZK
50 BGN625.21000 CZK
100 BGN1250.42000 CZK
250 BGN3126.05000 CZK
500 BGN6252.10000 CZK
1000 BGN12504.20000 CZK
2000 BGN25008.40000 CZK
5000 BGN62521.00000 CZK
10000 BGN125042.00000 CZK