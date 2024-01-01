История обменного курса евро–болгарские левы

Обменный курс евро/болгарские левы сейчас составляет 1,956, отражая изменение в размере -0.019% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.021% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/болгарские левы колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 1,957, и минимумом, равным 1,953, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 14-07-2024, представляя собой -0.188% уменьшение стоимости.