1 польский злотый в болгарские левы

Сконвертируйте PLN в BGN по реальному обменному курсу

zł1,000 PLN = лв0,4522 BGN

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PLN к BGN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BGN
1 PLN в BGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,45570,4600
Низкий0,44820,4482
В среднем0,45190,4551
Изменение-0.76%-0.42%
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Соотношение 1 PLN к BGN

За последние 30 дней максимальный курс PLN к BGN составил 0,4557, а минимальный — 0,4482. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4519. Изменение курса PLN к BGN в процентном соотношении составило -0.76.

За последние 90 дней максимальный курс PLN к BGN составил 0,4600, а минимальный — 0,4482. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4551. Изменение курса PLN к BGN в процентном соотношении составило -0.42.

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Популярные валюты

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9340,77484,3740,8761 397,9911,01223,581
1 EUR1,07110,82990,360,9381 497,1811,79325,254
1 GBP1,2921,2061108,9731,1311 805,5714,21930,45
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5690,1310,279

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Как произвести расчет конвертации из польских злотых в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PLN из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PLN в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для польский злотый

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PLN в EUR

PLN в GBP

PLN в INR

PLN в CHF

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PLN в NOK

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Польский злотый / Болгарский Лев
1 PLN0,45219 BGN
5 PLN2,26096 BGN
10 PLN4,52191 BGN
20 PLN9,04382 BGN
50 PLN22,60955 BGN
100 PLN45,21910 BGN
250 PLN113,04775 BGN
500 PLN226,09550 BGN
1000 PLN452,19100 BGN
2000 PLN904,38200 BGN
5000 PLN2 260,95500 BGN
10000 PLN4 521,91000 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Польский злотый
1 BGN2,21146 PLN
5 BGN11,05730 PLN
10 BGN22,11460 PLN
20 BGN44,22920 PLN
50 BGN110,57300 PLN
100 BGN221,14600 PLN
250 BGN552,86500 PLN
500 BGN1 105,73000 PLN
1000 BGN2 211,46000 PLN
2000 BGN4 422,92000 PLN
5000 BGN11 057,30000 PLN
10000 BGN22 114,60000 PLN