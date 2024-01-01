1 нигерийская найра в евро

Сконвертируйте NGN в EUR по реальному обменному курсу

1 ngn
0,00 eur

₦1,000 NGN = €0,0005679 EUR

Среднерыночный курс в 20:59
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1 NGN в EURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00060,0009
Низкий0,00060,0006
В среднем0,00060,0006
Изменить-9.21%-34.82%
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Соотношение 1 NGN к EUR

За последние 30 дней максимальный курс NGN к EUR составил 0,0006, а минимальный — 0,0006. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0006. Изменение курса NGN к EUR в процентном соотношении составило -9.21.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к EUR составил 0,0009, а минимальный — 0,0006. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0006. Изменение курса NGN к EUR в процентном соотношении составило -34.82.

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Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в евро

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийская найра

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NGN в EGP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Евро
1 NGN0,00057 EUR
5 NGN0,00284 EUR
10 NGN0,00568 EUR
20 NGN0,01136 EUR
50 NGN0,02840 EUR
100 NGN0,05679 EUR
250 NGN0,14198 EUR
500 NGN0,28395 EUR
1000 NGN0,56791 EUR
2000 NGN1,13581 EUR
5000 NGN2,83952 EUR
10000 NGN5,67905 EUR
Обменные курсы Евро / Нигерийская найра
1 EUR1 760,86000 NGN
5 EUR8 804,30000 NGN
10 EUR17 608,60000 NGN
20 EUR35 217,20000 NGN
50 EUR88 043,00000 NGN
100 EUR176 086,00000 NGN
250 EUR440 215,00000 NGN
500 EUR880 430,00000 NGN
1000 EUR1 760 860,00000 NGN
2000 EUR3 521 720,00000 NGN
5000 EUR8 804 300,00000 NGN
10000 EUR17 608 600,00000 NGN