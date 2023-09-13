1 евро в нигерийские найры

Сконвертируйте EUR в NGN по реальному обменному курсу

1 eur
801,12 ngn

1.00000 EUR = 801.11900 NGN

Среднерыночный курс в 16:7 UTC
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса EUR к NGN

1 мин. назад 1 EUR → 0 NGN
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85971.073889.06231.453661.671280.958318.3678
1GBP1.163211.2489103.5851.69071.943811.1146921.3629
1USD0.931250.800705182.94121.353751.556420.892517.1054
1INR0.01122810.009653880.012056710.01632180.01876530.01076060.206235

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из евро в нигерийские найры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и NGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в NGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for евро

EUR в USD

EUR в GBP

EUR в CHF

EUR в CAD

EUR в INR

EUR в AUD

EUR в JPY

EUR в PLN

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Евро / Нигерийская найра
1 EUR801.11900 NGN
5 EUR4005.59500 NGN
10 EUR8011.19000 NGN
20 EUR16022.38000 NGN
50 EUR40055.95000 NGN
100 EUR80111.90000 NGN
250 EUR200279.75000 NGN
500 EUR400559.50000 NGN
1000 EUR801119.00000 NGN
2000 EUR1602238.00000 NGN
5000 EUR4005595.00000 NGN
10000 EUR8011190.00000 NGN
Обменные курсы Нигерийская найра / Евро
1 NGN0.00125 EUR
5 NGN0.00624 EUR
10 NGN0.01248 EUR
20 NGN0.02497 EUR
50 NGN0.06241 EUR
100 NGN0.12483 EUR
250 NGN0.31206 EUR
500 NGN0.62413 EUR
1000 NGN1.24825 EUR
2000 NGN2.49650 EUR
5000 NGN6.24125 EUR
10000 NGN12.48250 EUR