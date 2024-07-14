История обменного курса евро–нигерийские найры

Обменный курс евро/нигерийские найры сейчас составляет 1 770,120, отражая изменение в размере 1.046% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 2.164% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/нигерийские найры колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 1 807,880, и минимумом, равным 1 692,970, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 14-07-2024, представляя собой -2.894% уменьшение стоимости.