اليورو إلى نيراس نيجيري Historical Exchange Rates
Welcome to the اليورو إلى نيراس نيجيري history summary. This is the اليورو (EUR) إلى نيراس نيجيري (NGN) exchange rate history summary page, detailing 5 years of EUR and NGN historical data from 23-06-2019 to 23-06-2024.
Loading
اليورو إلى نيراس نيجيري exchange rate history
The exchange rate for اليورو إلى نيراس نيجيري is currently ١٬٦١٥٫١٦٠ today, reflecting a 0.000% change since yesterday. Over the past week, the value of اليورو has remained relatively stable, with a 0.547% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of اليورو إلى نيراس نيجيري has fluctuated between a high of ١٬٦١٥٫٥١٠ on 21-06-2024 and a low of ١٬٥٨٧٫٣٧٠ on 17-06-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 21-06-2024, with a 1.235% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل يورو إلى نيراس نيجيري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Download Our Currency Converter App
- Free and ad-free.
- Track live exchange rates.
- Compare the best money transfer providers.