1 израильский новый шекель в франки КФА BCEAO
Сконвертируйте ILS в XOF по реальному обменному курсу
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|1 ILS в XOF
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|167,2070
|167,2070
|Низкий
|161,9460
|161,1350
|В среднем
|164,2163
|163,8092
|Изменить
|0.67%
|1.14%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ILS к XOF
За последние 30 дней максимальный курс ILS к XOF составил 167,2070, а минимальный — 161,9460. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 164,2163. Изменение курса ILS к XOF в процентном соотношении составило 0.67.
За последние 90 дней максимальный курс ILS к XOF составил 167,2070, а минимальный — 161,1350. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 163,8092. Изменение курса ILS к XOF в процентном соотношении составило 1.14.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в франки КФА BCEAO
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и XOF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в XOF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
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- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
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- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Израильский новый шекель / Франк КФА BCEAO
|1 ILS
|165,28800 XOF
|5 ILS
|826,44000 XOF
|10 ILS
|1 652,88000 XOF
|20 ILS
|3 305,76000 XOF
|50 ILS
|8 264,40000 XOF
|100 ILS
|16 528,80000 XOF
|250 ILS
|41 322,00000 XOF
|500 ILS
|82 644,00000 XOF
|1000 ILS
|165 288,00000 XOF
|2000 ILS
|330 576,00000 XOF
|5000 ILS
|826 440,00000 XOF
|10000 ILS
|1 652 880,00000 XOF