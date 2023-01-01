Франки КФА BCEAO в малагасийские ариари

Сконвертируйте XOF в MGA по реальному обменному курсу

1 000 xof
7 383 mga

1.00000 XOF = 7.38267 MGA

Среднерыночный курс в 13:21 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса XOF к MGA

1 мин. назад 1 XOF → 0 MGA
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86031.0739589.11761.456061.674910.95918.4566
1GBP1.1623911.24875103.6231.693061.947521.1147321.4606
1USD0.9310.800801182.98111.35581.559580.8927517.1857
1INR0.01122110.00965040.012050910.01633870.01879430.01075850.207104

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из франков КФА BCEAO в малагасийские ариари

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите XOF из выпадающего списка для исходной валюты и MGA из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из XOF в MGA, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for франк КФА BCEAO

XOF в USD

XOF в GBP

XOF в CAD

XOF в EUR

XOF в AUD

XOF в MAD

XOF в SGD

XOF в NGN

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Франк КФА BCEAO / Малагасийский ариари
1 XOF7.38267 MGA
5 XOF36.91335 MGA
10 XOF73.82670 MGA
20 XOF147.65340 MGA
50 XOF369.13350 MGA
100 XOF738.26700 MGA
250 XOF1845.66750 MGA
500 XOF3691.33500 MGA
1000 XOF7382.67000 MGA
2000 XOF14765.34000 MGA
5000 XOF36913.35000 MGA
10000 XOF73826.70000 MGA
Обменные курсы Малагасийский ариари / Франк КФА BCEAO
1 MGA0.13545 XOF
5 MGA0.67726 XOF
10 MGA1.35452 XOF
20 MGA2.70904 XOF
50 MGA6.77260 XOF
100 MGA13.54520 XOF
250 MGA33.86300 XOF
500 MGA67.72600 XOF
1000 MGA135.45200 XOF
2000 MGA270.90400 XOF
5000 MGA677.26000 XOF
10000 MGA1354.52000 XOF