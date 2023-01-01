Франки КФА BCEAO в молдавские леи

Сконвертируйте XOF в MDL по реальному обменному курсу

1 000 xof
29,39 mdl

1.00000 XOF = 0.02939 MDL

Среднерыночный курс в 13:20 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса XOF к MDL

1 мин. назад 1 XOF → 0 MDL
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86031.0739589.11761.456061.674910.95918.4566
1GBP1.1623911.24875103.6231.693061.947521.1147321.4606
1USD0.9310.800801182.98111.35581.559580.8927517.1857
1INR0.01122110.00965040.012050910.01633870.01879430.01075850.207104

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из франков КФА BCEAO в молдавские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите XOF из выпадающего списка для исходной валюты и MDL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из XOF в MDL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for франк КФА BCEAO

XOF в USD

XOF в GBP

XOF в CAD

XOF в EUR

XOF в AUD

XOF в MAD

XOF в SGD

XOF в NGN

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Франк КФА BCEAO / Молдавский лей
1 XOF0.02939 MDL
5 XOF0.14697 MDL
10 XOF0.29395 MDL
20 XOF0.58790 MDL
50 XOF1.46975 MDL
100 XOF2.93949 MDL
250 XOF7.34872 MDL
500 XOF14.69745 MDL
1000 XOF29.39490 MDL
2000 XOF58.78980 MDL
5000 XOF146.97450 MDL
10000 XOF293.94900 MDL
Обменные курсы Молдавский лей / Франк КФА BCEAO
1 MDL34.01950 XOF
5 MDL170.09750 XOF
10 MDL340.19500 XOF
20 MDL680.39000 XOF
50 MDL1700.97500 XOF
100 MDL3401.95000 XOF
250 MDL8504.87500 XOF
500 MDL17009.75000 XOF
1000 MDL34019.50000 XOF
2000 MDL68039.00000 XOF
5000 MDL170097.50000 XOF
10000 MDL340195.00000 XOF