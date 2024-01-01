CFA Frangı BCEAO'dan Moldova leyine

Reel döviz kuru ile XOF → MDL çevirin

1,000CFA XOF = 0,02928L MDL

11:14 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → MDL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MDL
1 XOF → MDLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02970,0298
Düşük0,02890,0289
Ortalama0,02930,0294
Değişim-0.33%-1.10%
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1 XOF → MDL istatistikleri

XOF → MDL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0297, en düşük 0,0289 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0293 oldu. XOF → MDL kurundaki değişiklik -0.33 değerindeydi.

XOF → MDL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0298, en düşük 0,0289 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0294 oldu. XOF → MDL kurundaki değişiklik -1.10 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - MDL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9471,549,9951,341.725,21
1 GBP1,26411,7711,1971,94612,6321,6932.180,23
1 CAD0,7130,56510,6761,0987,1310,9561.230,75
1 EUR1,0560,8351,4811,62610,5541,4151.821,56

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Moldova Leyi
1 XOF0,02928 MDL
5 XOF0,14638 MDL
10 XOF0,29275 MDL
20 XOF0,58551 MDL
50 XOF1,46377 MDL
100 XOF2,92753 MDL
250 XOF7,31883 MDL
500 XOF14,63765 MDL
1000 XOF29,27530 MDL
2000 XOF58,55060 MDL
5000 XOF146,37650 MDL
10000 XOF292,75300 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / CFA Frangı BCEAO
1 MDL34,15850 XOF
5 MDL170,79250 XOF
10 MDL341,58500 XOF
20 MDL683,17000 XOF
50 MDL1.707,92500 XOF
100 MDL3.415,85000 XOF
250 MDL8.539,62500 XOF
500 MDL17.079,25000 XOF
1000 MDL34.158,50000 XOF
2000 MDL68.317,00000 XOF
5000 MDL170.792,50000 XOF
10000 MDL341.585,00000 XOF