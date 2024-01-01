2.000 Moldova leyinden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile MDL → XOF çevirin

2.000 mdl
68.958 xof

1,000L MDL = 34,48CFA XOF

17:18 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → XOF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → XOFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek34,480134,6642
Düşük33,951033,9510
Ortalama34,127334,2942
Değişim0.60%-0.15%
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1 MDL → XOF istatistikleri

MDL → XOF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 34,4801, en düşük 33,9510 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 34,1273 oldu. MDL → XOF kurundaki değişiklik 0.60 değerindeydi.

MDL → XOF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 34,6642, en düşük 33,9510 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 34,2942 oldu. MDL → XOF kurundaki değişiklik -0.15 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78418,2461,3861,53783,7651,6791,337
1 GBP1,275123,2671,7681,96106,8132,1411,705
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,5910,0920,073
1 CAD0,7210,56613,16211,10960,4261,2110,964

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

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MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / CFA Frangı BCEAO
1 MDL34,47880 XOF
5 MDL172,39400 XOF
10 MDL344,78800 XOF
20 MDL689,57600 XOF
50 MDL1.723,94000 XOF
100 MDL3.447,88000 XOF
250 MDL8.619,70000 XOF
500 MDL17.239,40000 XOF
1000 MDL34.478,80000 XOF
2000 MDL68.957,60000 XOF
5000 MDL172.394,00000 XOF
10000 MDL344.788,00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Moldova Leyi
1 XOF0,02900 MDL
5 XOF0,14502 MDL
10 XOF0,29003 MDL
20 XOF0,58007 MDL
50 XOF1,45017 MDL
100 XOF2,90033 MDL
250 XOF7,25083 MDL
500 XOF14,50165 MDL
1000 XOF29,00330 MDL
2000 XOF58,00660 MDL
5000 XOF145,01650 MDL
10000 XOF290,03300 MDL