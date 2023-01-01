Франки КФА BCEAO в эскудо кабо-верде

Сконвертируйте XOF в CVE по реальному обменному курсу

1 000 xof
168,36 cve

1.00000 XOF = 0.16836 CVE

Среднерыночный курс в 13:15 UTC
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График изменения обменного курса XOF к CVE

1 мин. назад 1 XOF → 0 CVE
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86021.073489.07791.45581.675490.9586518.456
1GBP1.1625211.248103.5671.69261.948021.1144521.4581
1USD0.931650.801282182.98671.356251.560910.893117.194
1INR0.01122610.009655550.012050110.0163430.01880920.0107620.20719

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Как произвести расчет конвертации из франков КФА BCEAO в эскудо кабо-верде

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите XOF из выпадающего списка для исходной валюты и CVE из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из XOF в CVE, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Франк КФА BCEAO / Эскудо Кабо-Верде
1 XOF0.16836 CVE
5 XOF0.84181 CVE
10 XOF1.68362 CVE
20 XOF3.36724 CVE
50 XOF8.41810 CVE
100 XOF16.83620 CVE
250 XOF42.09050 CVE
500 XOF84.18100 CVE
1000 XOF168.36200 CVE
2000 XOF336.72400 CVE
5000 XOF841.81000 CVE
10000 XOF1683.62000 CVE
Обменные курсы Эскудо Кабо-Верде / Франк КФА BCEAO
1 CVE5.93958 XOF
5 CVE29.69790 XOF
10 CVE59.39580 XOF
20 CVE118.79160 XOF
50 CVE296.97900 XOF
100 CVE593.95800 XOF
250 CVE1484.89500 XOF
500 CVE2969.79000 XOF
1000 CVE5939.58000 XOF
2000 CVE11879.16000 XOF
5000 CVE29697.90000 XOF
10000 CVE59395.80000 XOF