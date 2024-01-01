CFA Frangı BCEAO'dan Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile XOF → CVE çevirin

1,000CFA XOF = 0,1685Esc CVE

09:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → CVE çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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CVE
1 XOF → CVESon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,16990,1699
Düşük0,16810,1681
Ortalama0,16870,1687
Değişim-0.06%-0.29%
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1 XOF → CVE istatistikleri

XOF → CVE kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1699, en düşük 0,1681 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1687 oldu. XOF → CVE kurundaki değişiklik -0.06 değerindeydi.

XOF → CVE kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1699, en düşük 0,1681 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1687 oldu. XOF → CVE kurundaki değişiklik -0.29 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - CVE tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4030,9481,54110,0021,3411.720,28
1 GBP1,26311,7721,1981,94612,6351,6942.173,06
1 CAD0,7130,56410,6761,0997,1310,9561.226,45
1 EUR1,0550,8351,4811,62510,5511,4141.814,64

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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XOF → EUR

XOF → AUD

XOF → MAD

XOF → SGD

XOF → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Cape Verde Escudosu
1 XOF0,16846 CVE
5 XOF0,84230 CVE
10 XOF1,68459 CVE
20 XOF3,36918 CVE
50 XOF8,42295 CVE
100 XOF16,84590 CVE
250 XOF42,11475 CVE
500 XOF84,22950 CVE
1000 XOF168,45900 CVE
2000 XOF336,91800 CVE
5000 XOF842,29500 CVE
10000 XOF1.684,59000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / CFA Frangı BCEAO
1 CVE5,93617 XOF
5 CVE29,68085 XOF
10 CVE59,36170 XOF
20 CVE118,72340 XOF
50 CVE296,80850 XOF
100 CVE593,61700 XOF
250 CVE1.484,04250 XOF
500 CVE2.968,08500 XOF
1000 CVE5.936,17000 XOF
2000 CVE11.872,34000 XOF
5000 CVE29.680,85000 XOF
10000 CVE59.361,70000 XOF