Франки КФА BCEAO в оманские риалы

Сконвертируйте XOF в OMR по реальному обменному курсу

1000 xof
0.630 omr

1.00000 XOF = 0.00063 OMR

Среднерыночный курс в 13:20 UTC
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График изменения обменного курса XOF к OMR

1 мин. назад 1 XOF → 0 OMR
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86031.074589.1661.456481.675240.959118.4703
1GBP1.1623911.2489103.6381.692881.947151.1148421.4682
1USD0.930650.800705182.98371.35551.559090.892617.1897
1INR0.0112150.009648940.012050610.01633450.01878790.01075630.207145

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Как произвести расчет конвертации из франков КФА BCEAO в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите XOF из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из XOF в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Франк КФА BCEAO / Оманский риал
1 XOF0.00063 OMR
5 XOF0.00315 OMR
10 XOF0.00630 OMR
20 XOF0.01259 OMR
50 XOF0.03148 OMR
100 XOF0.06296 OMR
250 XOF0.15740 OMR
500 XOF0.31480 OMR
1000 XOF0.62959 OMR
2000 XOF1.25918 OMR
5000 XOF3.14796 OMR
10000 XOF6.29591 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Франк КФА BCEAO
1 OMR1588.33000 XOF
5 OMR7941.65000 XOF
10 OMR15883.30000 XOF
20 OMR31766.60000 XOF
50 OMR79416.50000 XOF
100 OMR158833.00000 XOF
250 OMR397082.50000 XOF
500 OMR794165.00000 XOF
1000 OMR1588330.00000 XOF
2000 OMR3176660.00000 XOF
5000 OMR7941650.00000 XOF
10000 OMR15883300.00000 XOF