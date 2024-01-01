250 оманских риалов в франки КФА BCEAO

Сконвертируйте OMR в XOF по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = CFA1 589 XOF

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса OMR к XOF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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XOF
1 OMR в XOFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1 589,34001 589,3400
Низкий1 558,15001 522,3100
В среднем1 571,97231 549,1423
Изменение2.00%2.01%
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Соотношение 1 OMR к XOF

За последние 30 дней максимальный курс OMR к XOF составил 1 589,3400, а минимальный — 1 558,1500. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1 571,9723. Изменение курса OMR к XOF в процентном соотношении составило 2.00.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к XOF составил 1 589,3400, а минимальный — 1 522,3100. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1 549,1423. Изменение курса OMR к XOF в процентном соотношении составило 2.01.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в франки КФА BCEAO

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и XOF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в XOF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Франк КФА BCEAO
1 OMR1 589,34000 XOF
5 OMR7 946,70000 XOF
10 OMR15 893,40000 XOF
20 OMR31 786,80000 XOF
50 OMR79 467,00000 XOF
100 OMR158 934,00000 XOF
250 OMR397 335,00000 XOF
500 OMR794 670,00000 XOF
1000 OMR1 589 340,00000 XOF
2000 OMR3 178 680,00000 XOF
5000 OMR7 946 700,00000 XOF
10000 OMR15 893 400,00000 XOF
Обменные курсы Франк КФА BCEAO / Оманский риал
1 XOF0,00063 OMR
5 XOF0,00315 OMR
10 XOF0,00629 OMR
20 XOF0,01258 OMR
50 XOF0,03146 OMR
100 XOF0,06292 OMR
250 XOF0,15730 OMR
500 XOF0,31459 OMR
1000 XOF0,62919 OMR
2000 XOF1,25838 OMR
5000 XOF3,14595 OMR
10000 XOF6,29190 OMR