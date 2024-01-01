CFA Frangı BCEAO'dan Umman riyaline

Reel döviz kuru ile XOF → OMR çevirin

1,000CFA XOF = 0,0006194ر.ع. OMR

11:43 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → OMR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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OMR
1 XOF → OMRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00060,0007
Düşük0,00060,0006
Ortalama0,00060,0006
Değişim-2.89%-5.39%
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1 XOF → OMR istatistikleri

XOF → OMR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0006, en düşük 0,0006 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0006 oldu. XOF → OMR kurundaki değişiklik -2.89 değerindeydi.

XOF → OMR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0007, en düşük 0,0006 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0006 oldu. XOF → OMR kurundaki değişiklik -5.39 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - OMR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4020,9481,549,9961,341.725,21
1 GBP1,26311,7711,1971,94512,6241,6932.178,85
1 CAD0,7130,56510,6761,0987,1280,9561.230,32
1 EUR1,0550,8361,4811,62510,5491,4141.820,7

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Umman riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Umman Riyali
1 XOF0,00062 OMR
5 XOF0,00310 OMR
10 XOF0,00619 OMR
20 XOF0,01239 OMR
50 XOF0,03097 OMR
100 XOF0,06194 OMR
250 XOF0,15485 OMR
500 XOF0,30970 OMR
1000 XOF0,61939 OMR
2000 XOF1,23879 OMR
5000 XOF3,09697 OMR
10000 XOF6,19394 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / CFA Frangı BCEAO
1 OMR1.614,48000 XOF
5 OMR8.072,40000 XOF
10 OMR16.144,80000 XOF
20 OMR32.289,60000 XOF
50 OMR80.724,00000 XOF
100 OMR161.448,00000 XOF
250 OMR403.620,00000 XOF
500 OMR807.240,00000 XOF
1000 OMR1.614.480,00000 XOF
2000 OMR3.228.960,00000 XOF
5000 OMR8.072.400,00000 XOF
10000 OMR16.144.800,00000 XOF