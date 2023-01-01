Франки КФА BCEAO в саудовские риялы

Сконвертируйте XOF в SAR по реальному обменному курсу

1000 xof
6.13 sar

1.00000 XOF = 0.00613 SAR

Среднерыночный курс в 13:24 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса XOF к SAR

1 мин. назад 1 XOF → 0 SAR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86041.075189.20691.457141.675390.959318.473
1GBP1.1622511.24955103.6821.693581.947251.1149521.4705
1USD0.930150.800288182.97541.355351.558360.892217.1826
1INR0.01120990.009644880.012051810.01633440.0187810.01075260.207081

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из франков КФА BCEAO в саудовские риялы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите XOF из выпадающего списка для исходной валюты и SAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из XOF в SAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for франк КФА BCEAO

XOF в USD

XOF в GBP

XOF в CAD

XOF в EUR

XOF в AUD

XOF в MAD

XOF в SGD

XOF в NGN

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Франк КФА BCEAO / Саудовский риял
1 XOF0.00613 SAR
5 XOF0.03067 SAR
10 XOF0.06133 SAR
20 XOF0.12267 SAR
50 XOF0.30667 SAR
100 XOF0.61334 SAR
250 XOF1.53336 SAR
500 XOF3.06672 SAR
1000 XOF6.13344 SAR
2000 XOF12.26688 SAR
5000 XOF30.66720 SAR
10000 XOF61.33440 SAR
Обменные курсы Саудовский риял / Франк КФА BCEAO
1 SAR163.04100 XOF
5 SAR815.20500 XOF
10 SAR1630.41000 XOF
20 SAR3260.82000 XOF
50 SAR8152.05000 XOF
100 SAR16304.10000 XOF
250 SAR40760.25000 XOF
500 SAR81520.50000 XOF
1000 SAR163041.00000 XOF
2000 SAR326082.00000 XOF
5000 SAR815205.00000 XOF
10000 SAR1630410.00000 XOF