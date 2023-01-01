Южноафриканские рэнды в патаки макао

Сконвертируйте ZAR в MOP по реальному обменному курсу

1 000 zar
428,63 mop

1.00000 ZAR = 0.42863 MOP

Среднерыночный курс в 13:52 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса ZAR к MOP

1 мин. назад 1 ZAR → 0 MOP
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85971.0738589.06031.455711.67240.9589518.4246
1GBP1.163211.24905103.5911.693211.945261.1154521.4306
1USD0.931250.800608182.93551.35561.557390.89317.1575
1INR0.01122830.009653390.012057610.01634520.01877830.01076740.206878

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из южноафриканских рэндов в патаки макао

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ZAR из выпадающего списка для исходной валюты и MOP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ZAR в MOP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for южноафриканский ранд

ZAR в USD

ZAR в GBP

ZAR в EUR

ZAR в XOF

ZAR в AUD

ZAR в ZMW

ZAR в MVR

ZAR в MXN

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Южноафриканский ранд / Патака Макао
1 ZAR0.42863 MOP
5 ZAR2.14316 MOP
10 ZAR4.28632 MOP
20 ZAR8.57264 MOP
50 ZAR21.43160 MOP
100 ZAR42.86320 MOP
250 ZAR107.15800 MOP
500 ZAR214.31600 MOP
1000 ZAR428.63200 MOP
2000 ZAR857.26400 MOP
5000 ZAR2143.16000 MOP
10000 ZAR4286.32000 MOP
Обменные курсы Патака Макао / Южноафриканский ранд
1 MOP2.33300 ZAR
5 MOP11.66500 ZAR
10 MOP23.33000 ZAR
20 MOP46.66000 ZAR
50 MOP116.65000 ZAR
100 MOP233.30000 ZAR
250 MOP583.25000 ZAR
500 MOP1166.50000 ZAR
1000 MOP2333.00000 ZAR
2000 MOP4666.00000 ZAR
5000 MOP11665.00000 ZAR
10000 MOP23330.00000 ZAR