Южноафриканские рэнды в танзанийские шиллинги
Сконвертируйте ZAR в TZS по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса ZAR к TZS
1 ZAR = 132.85200 TZS
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из южноафриканских рэндов в танзанийские шиллинги
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ZAR из выпадающего списка для исходной валюты и TZS из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ZAR в TZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
|Обменные курсы Южноафриканский ранд / Танзанийский шиллинг
|1 ZAR
|132.85200 TZS
|5 ZAR
|664.26000 TZS
|10 ZAR
|1328.52000 TZS
|20 ZAR
|2657.04000 TZS
|50 ZAR
|6642.60000 TZS
|100 ZAR
|13285.20000 TZS
|250 ZAR
|33213.00000 TZS
|500 ZAR
|66426.00000 TZS
|1000 ZAR
|132852.00000 TZS
|2000 ZAR
|265704.00000 TZS
|5000 ZAR
|664260.00000 TZS
|10000 ZAR
|1328520.00000 TZS