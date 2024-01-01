Güney Afrika randından Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile ZAR → TZS çevirin

1.000 zar
147.038 tzs

1,000R ZAR = 147,0tzs TZS

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → TZS çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → TZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek148,6920148,6920
Düşük144,6240137,1870
Ortalama146,4941143,3049
Değişim1.67%5.51%
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1 ZAR → TZS istatistikleri

ZAR → TZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 148,6920, en düşük 144,6240 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 146,4941 oldu. ZAR → TZS kurundaki değişiklik 1.67 değerindeydi.

ZAR → TZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 148,6920, en düşük 137,1870 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 143,3049 oldu. ZAR → TZS kurundaki değişiklik 5.51 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Tanzanya Şilini
1 ZAR147,03800 TZS
5 ZAR735,19000 TZS
10 ZAR1.470,38000 TZS
20 ZAR2.940,76000 TZS
50 ZAR7.351,90000 TZS
100 ZAR14.703,80000 TZS
250 ZAR36.759,50000 TZS
500 ZAR73.519,00000 TZS
1000 ZAR147.038,00000 TZS
2000 ZAR294.076,00000 TZS
5000 ZAR735.190,00000 TZS
10000 ZAR1.470.380,00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Güney Afrika Randı
1 TZS0,00680 ZAR
5 TZS0,03400 ZAR
10 TZS0,06801 ZAR
20 TZS0,13602 ZAR
50 TZS0,34005 ZAR
100 TZS0,68010 ZAR
250 TZS1,70024 ZAR
500 TZS3,40048 ZAR
1000 TZS6,80097 ZAR
2000 TZS13,60194 ZAR
5000 TZS34,00485 ZAR
10000 TZS68,00970 ZAR