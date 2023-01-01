5000 Tanzanya şilininden Güney Afrika randına
Reel döviz kuru ile TZS → ZAR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Tanzanya şilininden Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Tanzanya Şilini
|1 ZAR
|132.64100 TZS
|5 ZAR
|663.20500 TZS
|10 ZAR
|1326.41000 TZS
|20 ZAR
|2652.82000 TZS
|50 ZAR
|6632.05000 TZS
|100 ZAR
|13264.10000 TZS
|250 ZAR
|33160.25000 TZS
|500 ZAR
|66320.50000 TZS
|1000 ZAR
|132641.00000 TZS
|2000 ZAR
|265282.00000 TZS
|5000 ZAR
|663205.00000 TZS
|10000 ZAR
|1326410.00000 TZS