Южноафриканские рэнды в новые израильские шекели

Сконвертируйте ZAR в ILS по реальному обменному курсу

1 000 zar
203,28 ils

1.00000 ZAR = 0.20328 ILS

Среднерыночный курс в 13:50 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса ZAR к ILS

1 мин. назад 1 ZAR → 0 ILS
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85951.074589.10241.455521.672370.959218.4227
1GBP1.1634711.2502103.6721.693521.945841.11621.4352
1USD0.930650.799872182.92451.35461.556420.892617.1454
1INR0.0112230.009645790.012059210.01633530.01876910.0107640.206759

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из южноафриканских рэндов в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ZAR из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ZAR в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for южноафриканский ранд

ZAR в USD

ZAR в GBP

ZAR в EUR

ZAR в XOF

ZAR в AUD

ZAR в ZMW

ZAR в MVR

ZAR в MXN

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Южноафриканский ранд / Израильский новый шекель
1 ZAR0.20328 ILS
5 ZAR1.01642 ILS
10 ZAR2.03284 ILS
20 ZAR4.06568 ILS
50 ZAR10.16420 ILS
100 ZAR20.32840 ILS
250 ZAR50.82100 ILS
500 ZAR101.64200 ILS
1000 ZAR203.28400 ILS
2000 ZAR406.56800 ILS
5000 ZAR1016.42000 ILS
10000 ZAR2032.84000 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Южноафриканский ранд
1 ILS4.91921 ZAR
5 ILS24.59605 ZAR
10 ILS49.19210 ZAR
20 ILS98.38420 ZAR
50 ILS245.96050 ZAR
100 ILS491.92100 ZAR
250 ILS1229.80250 ZAR
500 ILS2459.60500 ZAR
1000 ILS4919.21000 ZAR
2000 ILS9838.42000 ZAR
5000 ILS24596.05000 ZAR
10000 ILS49192.10000 ZAR