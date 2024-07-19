5 израильских новых шекелей в южноафриканские ранды

Сконвертируйте ILS в ZAR по реальному обменному курсу

5 ils
25,05 zar

₪1,000 ILS = R5,011 ZAR

Среднерыночный курс в 16:59
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1 ILS в ZARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий5,03695,0946
Низкий4,78304,7830
В среднем4,90394,9640
Изменить3.85%-1.26%
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Соотношение 1 ILS к ZAR

За последние 30 дней максимальный курс ILS к ZAR составил 5,0369, а минимальный — 4,7830. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,9039. Изменение курса ILS к ZAR в процентном соотношении составило 3.85.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к ZAR составил 5,0946, а минимальный — 4,7830. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,9640. Изменение курса ILS к ZAR в процентном соотношении составило -1.26.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1321,4951,6280,96719,636
1 GBP1,18711,292108,1321,7731,9311,14823,299
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4950,88918,039
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в южноафриканские ранды

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и ZAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в ZAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Южноафриканский ранд
1 ILS5,01077 ZAR
5 ILS25,05385 ZAR
10 ILS50,10770 ZAR
20 ILS100,21540 ZAR
50 ILS250,53850 ZAR
100 ILS501,07700 ZAR
250 ILS1 252,69250 ZAR
500 ILS2 505,38500 ZAR
1000 ILS5 010,77000 ZAR
2000 ILS10 021,54000 ZAR
5000 ILS25 053,85000 ZAR
10000 ILS50 107,70000 ZAR
Обменные курсы Южноафриканский ранд / Израильский новый шекель
1 ZAR0,19957 ILS
5 ZAR0,99785 ILS
10 ZAR1,99570 ILS
20 ZAR3,99140 ILS
50 ZAR9,97850 ILS
100 ZAR19,95700 ILS
250 ZAR49,89250 ILS
500 ZAR99,78500 ILS
1000 ZAR199,57000 ILS
2000 ZAR399,14000 ILS
5000 ZAR997,85000 ILS
10000 ZAR1 995,70000 ILS