5 израильских новых шекелей в южноафриканские ранды
Сконвертируйте ILS в ZAR по реальному обменному курсу
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|1 ILS в ZAR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|5,0369
|5,0946
|Низкий
|4,7830
|4,7830
|В среднем
|4,9039
|4,9640
|Изменить
|3.85%
|-1.26%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ILS к ZAR
За последние 30 дней максимальный курс ILS к ZAR составил 5,0369, а минимальный — 4,7830. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,9039. Изменение курса ILS к ZAR в процентном соотношении составило 3.85.
За последние 90 дней максимальный курс ILS к ZAR составил 5,0946, а минимальный — 4,7830. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,9640. Изменение курса ILS к ZAR в процентном соотношении составило -1.26.
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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в южноафриканские ранды
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и ZAR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в ZAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Израильский новый шекель / Южноафриканский ранд
|1 ILS
|5,01077 ZAR
|5 ILS
|25,05385 ZAR
|10 ILS
|50,10770 ZAR
|20 ILS
|100,21540 ZAR
|50 ILS
|250,53850 ZAR
|100 ILS
|501,07700 ZAR
|250 ILS
|1 252,69250 ZAR
|500 ILS
|2 505,38500 ZAR
|1000 ILS
|5 010,77000 ZAR
|2000 ILS
|10 021,54000 ZAR
|5000 ILS
|25 053,85000 ZAR
|10000 ILS
|50 107,70000 ZAR