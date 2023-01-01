بيزو مكسيكي إلى راند جنوب أفريقي

تحويل MXN إلى ZAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
١٬١٠٥٫٤٧ zar

1.00000 MXN = 1.10547 ZAR

متوسط سعر صرف السوق عند 2:36 UTC
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MXN إلى ZAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 ZAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86291.0622588.38881.433451.657560.9565518.2043
1GBP1.1588811.23105102.4341.661241.920961.1085321.0971
1USD0.94140.812315183.2091.349451.560430.900517.1375
1INR0.01131370.009762340.012017910.01621760.01875310.01082210.205957

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى راند جنوب أفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / راند جنوب أفريقيا
1 MXN1.10547 ZAR
5 MXN5.52735 ZAR
10 MXN11.05470 ZAR
20 MXN22.10940 ZAR
50 MXN55.27350 ZAR
100 MXN110.54700 ZAR
250 MXN276.36750 ZAR
500 MXN552.73500 ZAR
1000 MXN1105.47000 ZAR
2000 MXN2210.94000 ZAR
5000 MXN5527.35000 ZAR
10000 MXN11054.70000 ZAR
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / Mexican Peso
1 ZAR0.90459 MXN
5 ZAR4.52296 MXN
10 ZAR9.04592 MXN
20 ZAR18.09184 MXN
50 ZAR45.22960 MXN
100 ZAR90.45920 MXN
250 ZAR226.14800 MXN
500 ZAR452.29600 MXN
1000 ZAR904.59200 MXN
2000 ZAR1809.18400 MXN
5000 ZAR4522.96000 MXN
10000 ZAR9045.92000 MXN