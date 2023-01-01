ألف بيزو مكسيكي إلى راند جنوب إفريقي

تحويل MXN إلى ZAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
١٬٠٩١٫٠٣ zar

1.00000 MXN = 1.09103 ZAR

Mid-market exchange rate at 15:55
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أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.92861.358183.43580.7967810.879351.518374.91645
1 EUR1.076911.4625489.8520.858050.946951.635145.29453
1 CAD0.7363230.683743161.43570.5866880.6474851.118013.62009
1 INR0.01198530.01112940.016277210.009549630.01053920.01819810.0589249

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى راند جنوب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / راند جنوب أفريقيا
1 MXN1.09103 ZAR
5 MXN5.45515 ZAR
10 MXN10.91030 ZAR
20 MXN21.82060 ZAR
50 MXN54.55150 ZAR
100 MXN109.10300 ZAR
250 MXN272.75750 ZAR
500 MXN545.51500 ZAR
1000 MXN1091.03000 ZAR
2000 MXN2182.06000 ZAR
5000 MXN5455.15000 ZAR
10000 MXN10910.30000 ZAR
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / Mexican Peso
1 ZAR0.91656 MXN
5 ZAR4.58281 MXN
10 ZAR9.16562 MXN
20 ZAR18.33124 MXN
50 ZAR45.82810 MXN
100 ZAR91.65620 MXN
250 ZAR229.14050 MXN
500 ZAR458.28100 MXN
1000 ZAR916.56200 MXN
2000 ZAR1833.12400 MXN
5000 ZAR4582.81000 MXN
10000 ZAR9165.62000 MXN