5 راند جنوب إفريقي إلى بيزو مكسيكي

تحويل ZAR إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

5 zar
4.75 mxn

1.00000 ZAR = 0.95037 MXN

Mid-market exchange rate at 06:34
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87451.083990.21841.484561.672560.9630518.7612
1 GBP1.1435111.23945103.1661.697611.912581.1012621.4536
1 USD0.92260.806809183.2351.369651.543090.888517.309
1 INR0.01108420.009693150.012014210.01645520.0185390.01067460.207953

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل راند جنوب إفريقي إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZAR الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنوب أفريقيا راندس

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ZAR إلى MXN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / Mexican Peso
1 ZAR0.95037 MXN
5 ZAR4.75185 MXN
10 ZAR9.50370 MXN
20 ZAR19.00740 MXN
50 ZAR47.51850 MXN
100 ZAR95.03700 MXN
250 ZAR237.59250 MXN
500 ZAR475.18500 MXN
1000 ZAR950.37000 MXN
2000 ZAR1900.74000 MXN
5000 ZAR4751.85000 MXN
10000 ZAR9503.70000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / راند جنوب أفريقيا
1 MXN1.05222 ZAR
5 MXN5.26110 ZAR
10 MXN10.52220 ZAR
20 MXN21.04440 ZAR
50 MXN52.61100 ZAR
100 MXN105.22200 ZAR
250 MXN263.05500 ZAR
500 MXN526.11000 ZAR
1000 MXN1052.22000 ZAR
2000 MXN2104.44000 ZAR
5000 MXN5261.10000 ZAR
10000 MXN10522.20000 ZAR