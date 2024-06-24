تحويل USD إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

100 دولار أمريكي إلى وون كوري جنوبي

100 usd
139,076 krw

$1.000 USD = ₩1,391 KRW

Mid-market exchange rate at 01:37
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.64811.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7080.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.8260.959116.54210.6830.5775.29813.217

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / وون كوريا الجنوبية
1 USD١٬٣٩٠٫٧٦٠٠٠ KRW
5 USD٦٬٩٥٣٫٨٠٠٠٠ KRW
10 USD١٣٬٩٠٧٫٦٠٠٠٠ KRW
20 USD٢٧٬٨١٥٫٢٠٠٠٠ KRW
50 USD٦٩٬٥٣٨٫٠٠٠٠٠ KRW
100 USD١٣٩٬٠٧٦٫٠٠٠٠٠ KRW
250 USD٣٤٧٬٦٩٠٫٠٠٠٠٠ KRW
500 USD٦٩٥٬٣٨٠٫٠٠٠٠٠ KRW
1000 USD١٬٣٩٠٬٧٦٠٫٠٠٠٠٠ KRW
2000 USD٢٬٧٨١٬٥٢٠٫٠٠٠٠٠ KRW
5000 USD٦٬٩٥٣٬٨٠٠٫٠٠٠٠٠ KRW
10000 USD١٣٬٩٠٧٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / دولار أمريكي
1 KRW٠٫٠٠٠٧٢ USD
5 KRW٠٫٠٠٣٦٠ USD
10 KRW٠٫٠٠٧١٩ USD
20 KRW٠٫٠١٤٣٨ USD
50 KRW٠٫٠٣٥٩٥ USD
100 KRW٠٫٠٧١٩٠ USD
250 KRW٠٫١٧٩٧٦ USD
500 KRW٠٫٣٥٩٥٢ USD
1000 KRW٠٫٧١٩٠٣ USD
2000 KRW١٫٤٣٨٠٦ USD
5000 KRW٣٫٥٩٥١٥ USD
10000 KRW٧٫١٩٠٣١ USD
20000 KRW١٤٫٣٨٠٦٢ USD
30000 KRW٢١٫٥٧٠٩٣ USD
40000 KRW٢٨٫٧٦١٢٤ USD
50000 KRW٣٥٫٩٥١٥٥ USD