تحويل AUD إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

250 دولار أسترالي إلى يورو

250 aud
154.82 eur

A$1.000 AUD = €0.6193 EUR

Mid-market exchange rate at 11:54
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.7983.490.9321.634159.3951.3681.353
1 GBP1.2661105.7191.182.069201.8341.7321.713
1 INR0.0120.00910.0110.021.9090.0160.016
1 EUR1.0730.84789.58111.753171.021.4681.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / اليورو
1 AUD٠٫٦١٩٢٧ EUR
5 AUD٣٫٠٩٦٣٧ EUR
10 AUD٦٫١٩٢٧٤ EUR
20 AUD١٢٫٣٨٥٤٨ EUR
50 AUD٣٠٫٩٦٣٧٠ EUR
100 AUD٦١٫٩٢٧٤٠ EUR
250 AUD١٥٤٫٨١٨٥٠ EUR
500 AUD٣٠٩٫٦٣٧٠٠ EUR
1000 AUD٦١٩٫٢٧٤٠٠ EUR
2000 AUD١٬٢٣٨٫٥٤٨٠٠ EUR
5000 AUD٣٬٠٩٦٫٣٧٠٠٠ EUR
10000 AUD٦٬١٩٢٫٧٤٠٠٠ EUR
معدلات التحويل اليورو / دولار أسترالي
1 EUR١٫٦١٤٧٩ AUD
5 EUR٨٫٠٧٣٩٥ AUD
10 EUR١٦٫١٤٧٩٠ AUD
20 EUR٣٢٫٢٩٥٨٠ AUD
50 EUR٨٠٫٧٣٩٥٠ AUD
100 EUR١٦١٫٤٧٩٠٠ AUD
250 EUR٤٠٣٫٦٩٧٥٠ AUD
500 EUR٨٠٧٫٣٩٥٠٠ AUD
1000 EUR١٬٦١٤٫٧٩٠٠٠ AUD
2000 EUR٣٬٢٢٩٫٥٨٠٠٠ AUD
5000 EUR٨٬٠٧٣٫٩٥٠٠٠ AUD
10000 EUR١٦٬١٤٧٫٩٠٠٠٠ AUD