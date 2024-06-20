تحويل AUD إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

10 دولار أسترالي إلى يورو

10 aud
6.19 eur

A$1.000 AUD = €0.6193 EUR

Mid-market exchange rate at 11:53
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.7983.4890.9321.634159.3551.3681.353
1 GBP1.2661105.7261.182.069201.7991.7321.713
1 INR0.0120.00910.0110.021.9090.0160.016
1 EUR1.0730.84789.58811.753170.9951.4681.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / اليورو
1 AUD٠٫٦١٩٢٦ EUR
5 AUD٣٫٠٩٦٣٢ EUR
10 AUD٦٫١٩٢٦٣ EUR
20 AUD١٢٫٣٨٥٢٦ EUR
50 AUD٣٠٫٩٦٣١٥ EUR
100 AUD٦١٫٩٢٦٣٠ EUR
250 AUD١٥٤٫٨١٥٧٥ EUR
500 AUD٣٠٩٫٦٣١٥٠ EUR
1000 AUD٦١٩٫٢٦٣٠٠ EUR
2000 AUD١٬٢٣٨٫٥٢٦٠٠ EUR
5000 AUD٣٬٠٩٦٫٣١٥٠٠ EUR
10000 AUD٦٬١٩٢٫٦٣٠٠٠ EUR
معدلات التحويل اليورو / دولار أسترالي
1 EUR١٫٦١٤٨٢ AUD
5 EUR٨٫٠٧٤١٠ AUD
10 EUR١٦٫١٤٨٢٠ AUD
20 EUR٣٢٫٢٩٦٤٠ AUD
50 EUR٨٠٫٧٤١٠٠ AUD
100 EUR١٦١٫٤٨٢٠٠ AUD
250 EUR٤٠٣٫٧٠٥٠٠ AUD
500 EUR٨٠٧٫٤١٠٠٠ AUD
1000 EUR١٬٦١٤٫٨٢٠٠٠ AUD
2000 EUR٣٬٢٢٩٫٦٤٠٠٠ AUD
5000 EUR٨٬٠٧٤٫١٠٠٠٠ AUD
10000 EUR١٦٬١٤٨٫٢٠٠٠٠ AUD