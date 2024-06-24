100 دولار أسترالي إلى دولار كندي

تحويل AUD إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

100 aud
90.90 cad

A$1.000 AUD = C$0.9090 CAD

Mid-market exchange rate at 11:50
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.7983.4780.9321.634159.421.3681.353
1 GBP1.2661105.7121.182.069201.8821.7321.713
1 INR0.0120.00910.0110.021.910.0160.016
1 EUR1.0730.84789.56711.753171.0551.4681.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار كندي
1 AUD٠٫٩٠٩٠١ CAD
5 AUD٤٫٥٤٥٠٣ CAD
10 AUD٩٫٠٩٠٠٥ CAD
20 AUD١٨٫١٨٠١٠ CAD
50 AUD٤٥٫٤٥٠٢٥ CAD
100 AUD٩٠٫٩٠٠٥٠ CAD
250 AUD٢٢٧٫٢٥١٢٥ CAD
500 AUD٤٥٤٫٥٠٢٥٠ CAD
1000 AUD٩٠٩٫٠٠٥٠٠ CAD
2000 AUD١٬٨١٨٫٠١٠٠٠ CAD
5000 AUD٤٬٥٤٥٫٠٢٥٠٠ CAD
10000 AUD٩٬٠٩٠٫٠٥٠٠٠ CAD
معدلات التحويل دولار كندي / دولار أسترالي
1 CAD١٫١٠٠١٠ AUD
5 CAD٥٫٥٠٠٥٠ AUD
10 CAD١١٫٠٠١٠٠ AUD
20 CAD٢٢٫٠٠٢٠٠ AUD
50 CAD٥٥٫٠٠٥٠٠ AUD
100 CAD١١٠٫٠١٠٠٠ AUD
250 CAD٢٧٥٫٠٢٥٠٠ AUD
500 CAD٥٥٠٫٠٥٠٠٠ AUD
1000 CAD١٬١٠٠٫١٠٠٠٠ AUD
2000 CAD٢٬٢٠٠٫٢٠٠٠٠ AUD
5000 CAD٥٬٥٠٠٫٥٠٠٠٠ AUD
10000 CAD١١٬٠٠١٫٠٠٠٠٠ AUD