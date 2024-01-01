5 لمبيرة هندوراسية إلى دولار هونغ كونغ

تحويل HNL إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

5 hnl
1.58 hkd

1.00000 HNL = 0.31679 HKD

Mid-market exchange rate at 08:39
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551.0834589.7951.465311.65450.9539518.543
1 GBP1.1695911.26715105.021.713761.935021.1157321.687
1 USD0.9230.789173182.87881.352451.527070.8805517.1148
1 INR0.01113650.009522010.012065810.01631840.01842530.01062460.206504

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / دولار هونغ كونغ
1 HNL0.31679 HKD
5 HNL1.58397 HKD
10 HNL3.16794 HKD
20 HNL6.33588 HKD
50 HNL15.83970 HKD
100 HNL31.67940 HKD
250 HNL79.19850 HKD
500 HNL158.39700 HKD
1000 HNL316.79400 HKD
2000 HNL633.58800 HKD
5000 HNL1583.97000 HKD
10000 HNL3167.94000 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / لامبيرا هندوراسي
100 HKD315.66300 HNL
200 HKD631.32600 HNL
300 HKD946.98900 HNL
500 HKD1578.31500 HNL
1000 HKD3156.63000 HNL
2000 HKD6313.26000 HNL
2500 HKD7891.57500 HNL
3000 HKD9469.89000 HNL
4000 HKD12626.52000 HNL
5000 HKD15783.15000 HNL
10000 HKD31566.30000 HNL
20000 HKD63132.60000 HNL