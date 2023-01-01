10 فرنك سويسري إلى مانات أذربيجاني

تحويل CHF إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

١٠ chf
١٩٫٤٣ azn

1.00000 CHF = 1.94341 AZN

Mid-market exchange rate at 09:17
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85831.078489.92931.464251.632210.9433518.8002
1 GBP1.1650911.2565104.7811.706081.901771.0990921.9051
1 USD0.92730.795862183.39141.35781.513550.8747517.4334
1 INR0.01111980.009543690.011991610.01628230.01814990.01048970.209055

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / مانات أذربيجان
1 CHF1.94341 AZN
5 CHF9.71705 AZN
10 CHF19.43410 AZN
20 CHF38.86820 AZN
50 CHF97.17050 AZN
100 CHF194.34100 AZN
250 CHF485.85250 AZN
500 CHF971.70500 AZN
1000 CHF1943.41000 AZN
2000 CHF3886.82000 AZN
5000 CHF9717.05000 AZN
10000 CHF19434.10000 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / الفرنك السويسري
1 AZN0.51456 CHF
5 AZN2.57280 CHF
10 AZN5.14559 CHF
20 AZN10.29118 CHF
50 AZN25.72795 CHF
100 AZN51.45590 CHF
250 AZN128.63975 CHF
500 AZN257.27950 CHF
1000 AZN514.55900 CHF
2000 AZN1029.11800 CHF
5000 AZN2572.79500 CHF
10000 AZN5145.59000 CHF