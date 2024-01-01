100 ألف روبية هندية إلى يوان صيني

تحويل INR إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

100,000 inr
8,692.90 cny

₹1.000 INR = ¥0.08693 CNY

Mid-market exchange rate at 04:27
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.370.9353.6730.7911.507279.321.355
1 CAD0.7310.6832.6820.5781.1203.950.989
1 EUR1.0691.46413.9280.8461.611298.6771.449
1 AED0.2720.3730.25510.2150.4176.0460.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Chinese Yuan RMB
1 INR٠٫٠٨٦٩٣ CNY
5 INR٠٫٤٣٤٦٥ CNY
10 INR٠٫٨٦٩٢٩ CNY
20 INR١٫٧٣٨٥٨ CNY
50 INR٤٫٣٤٦٤٥ CNY
100 INR٨٫٦٩٢٩٠ CNY
250 INR٢١٫٧٣٢٢٥ CNY
300 INR٢٦٫٠٧٨٧٠ CNY
500 INR٤٣٫٤٦٤٥٠ CNY
600 INR٥٢٫١٥٧٤٠ CNY
1000 INR٨٦٫٩٢٩٠٠ CNY
2000 INR١٧٣٫٨٥٨٠٠ CNY
5000 INR٤٣٤٫٦٤٥٠٠ CNY
10000 INR٨٦٩٫٢٩٠٠٠ CNY
25000 INR٢٬١٧٣٫٢٢٥٠٠ CNY
50000 INR٤٬٣٤٦٫٤٥٠٠٠ CNY
100000 INR٨٬٦٩٢٫٩٠٠٠٠ CNY
1000000 INR٨٦٬٩٢٩٫٠٠٠٠٠ CNY
1000000000 INR٨٦٬٩٢٩٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / الروبية الهندية
1 CNY١١٫٥٠٣٦٠ INR
5 CNY٥٧٫٥١٨٠٠ INR
10 CNY١١٥٫٠٣٦٠٠ INR
20 CNY٢٣٠٫٠٧٢٠٠ INR
50 CNY٥٧٥٫١٨٠٠٠ INR
100 CNY١٬١٥٠٫٣٦٠٠٠ INR
250 CNY٢٬٨٧٥٫٩٠٠٠٠ INR
500 CNY٥٬٧٥١٫٨٠٠٠٠ INR
1000 CNY١١٬٥٠٣٫٦٠٠٠٠ INR
2000 CNY٢٣٬٠٠٧٫٢٠٠٠٠ INR
5000 CNY٥٧٬٥١٨٫٠٠٠٠٠ INR
10000 CNY١١٥٬٠٣٦٫٠٠٠٠٠ INR