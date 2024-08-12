10 يوان صيني إلى روبية هندية

تحويل CNY إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

10 cny
116.95 inr

¥1.000 CNY = ₹11.70 INR

Mid-market exchange rate at 08:09
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CNY إلى INR مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7971.3720.9160.7831.51683.9611.325
1 HKD0.12810.1760.1170.10.19410.7680.17
1 CAD0.7295.68310.6670.5711.10561.1940.965
1 EUR1.0928.5141.49810.8551.65591.6851.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / الروبية الهندية
1 CNY١١٫٦٩٥٠٠ INR
5 CNY٥٨٫٤٧٥٠٠ INR
10 CNY١١٦٫٩٥٠٠٠ INR
20 CNY٢٣٣٫٩٠٠٠٠ INR
50 CNY٥٨٤٫٧٥٠٠٠ INR
100 CNY١٬١٦٩٫٥٠٠٠٠ INR
250 CNY٢٬٩٢٣٫٧٥٠٠٠ INR
500 CNY٥٬٨٤٧٫٥٠٠٠٠ INR
1000 CNY١١٬٦٩٥٫٠٠٠٠٠ INR
2000 CNY٢٣٬٣٩٠٫٠٠٠٠٠ INR
5000 CNY٥٨٬٤٧٥٫٠٠٠٠٠ INR
10000 CNY١١٦٬٩٥٠٫٠٠٠٠٠ INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / Chinese Yuan RMB
1 INR٠٫٠٨٥٥١ CNY
5 INR٠٫٤٢٧٥٣ CNY
10 INR٠٫٨٥٥٠٧ CNY
20 INR١٫٧١٠١٤ CNY
50 INR٤٫٢٧٥٣٥ CNY
100 INR٨٫٥٥٠٦٩ CNY
250 INR٢١٫٣٧٦٧٣ CNY
300 INR٢٥٫٦٥٢٠٧ CNY
500 INR٤٢٫٧٥٣٤٥ CNY
600 INR٥١٫٣٠٤١٤ CNY
1000 INR٨٥٫٥٠٦٩٠ CNY
2000 INR١٧١٫٠١٣٨٠ CNY
5000 INR٤٢٧٫٥٣٤٥٠ CNY
10000 INR٨٥٥٫٠٦٩٠٠ CNY
25000 INR٢٬١٣٧٫٦٧٢٥٠ CNY
50000 INR٤٬٢٧٥٫٣٤٥٠٠ CNY
100000 INR٨٬٥٥٠٫٦٩٠٠٠ CNY
1000000 INR٨٥٬٥٠٦٫٩٠٠٠٠ CNY
1000000000 INR٨٥٬٥٠٦٬٩٠٠٫٠٠٠٠٠ CNY