5 دولار نيوزيلندي إلى دولار أمريكي

تحويل NZD إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

5 nzd
3.08 usd

$1.000 NZD = $0.6157 USD

Mid-market exchange rate at 10:49
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NZD إلى USD مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11.4860.7620.89983.9041.3590.852146.01
1 AUD0.67310.5130.60556.4670.9140.57398.265
1 GBP1.3121.9511.18110.0861.7831.118191.572
1 EUR1.1121.6520.848193.3051.5110.947162.375

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / دولار أمريكي
1 NZD٠٫٦١٥٦٥ USD
5 NZD٣٫٠٧٨٢٥ USD
10 NZD٦٫١٥٦٥٠ USD
20 NZD١٢٫٣١٣٠٠ USD
50 NZD٣٠٫٧٨٢٥٠ USD
100 NZD٦١٫٥٦٥٠٠ USD
250 NZD١٥٣٫٩١٢٥٠ USD
500 NZD٣٠٧٫٨٢٥٠٠ USD
1000 NZD٦١٥٫٦٥٠٠٠ USD
2000 NZD١٬٢٣١٫٣٠٠٠٠ USD
5000 NZD٣٬٠٧٨٫٢٥٠٠٠ USD
10000 NZD٦٬١٥٦٫٥٠٠٠٠ USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / دولار نيوزيلندي
1 USD١٫٦٢٤٣٠ NZD
5 USD٨٫١٢١٥٠ NZD
10 USD١٦٫٢٤٣٠٠ NZD
20 USD٣٢٫٤٨٦٠٠ NZD
50 USD٨١٫٢١٥٠٠ NZD
100 USD١٦٢٫٤٣٠٠٠ NZD
250 USD٤٠٦٫٠٧٥٠٠ NZD
500 USD٨١٢٫١٥٠٠٠ NZD
1000 USD١٬٦٢٤٫٣٠٠٠٠ NZD
2000 USD٣٬٢٤٨٫٦٠٠٠٠ NZD
5000 USD٨٬١٢١٫٥٠٠٠٠ NZD
10000 USD١٦٬٢٤٣٫٠٠٠٠٠ NZD