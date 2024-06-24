1 دولار أمريكي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل USD إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

1 usd
1.64 nzd

$1.000 USD = $1.637 NZD

Mid-market exchange rate at 02:15
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.64511.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7070.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.860.966116.54310.6830.5785.29913.223

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / دولار نيوزيلندي
1 USD١٫٦٣٧٠٦ NZD
5 USD٨٫١٨٥٣٠ NZD
10 USD١٦٫٣٧٠٦٠ NZD
20 USD٣٢٫٧٤١٢٠ NZD
50 USD٨١٫٨٥٣٠٠ NZD
100 USD١٦٣٫٧٠٦٠٠ NZD
250 USD٤٠٩٫٢٦٥٠٠ NZD
500 USD٨١٨٫٥٣٠٠٠ NZD
1000 USD١٬٦٣٧٫٠٦٠٠٠ NZD
2000 USD٣٬٢٧٤٫١٢٠٠٠ NZD
5000 USD٨٬١٨٥٫٣٠٠٠٠ NZD
10000 USD١٦٬٣٧٠٫٦٠٠٠٠ NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / دولار أمريكي
1 NZD٠٫٦١٠٨٥ USD
5 NZD٣٫٠٥٤٢٥ USD
10 NZD٦٫١٠٨٥٠ USD
20 NZD١٢٫٢١٧٠٠ USD
50 NZD٣٠٫٥٤٢٥٠ USD
100 NZD٦١٫٠٨٥٠٠ USD
250 NZD١٥٢٫٧١٢٥٠ USD
500 NZD٣٠٥٫٤٢٥٠٠ USD
1000 NZD٦١٠٫٨٥٠٠٠ USD
2000 NZD١٬٢٢١٫٧٠٠٠٠ USD
5000 NZD٣٬٠٥٤٫٢٥٠٠٠ USD
10000 NZD٦٬١٠٨٫٥٠٠٠٠ USD