1 英镑兑以色列新谢克尔

按实际汇率将 GBP 换算成 ILS

1 gbp
4.84 ils

1.00000 GBP = 4.83788 ILS

12:20 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率汇款
在一个账户中持有 40 多种货币

GBP 兑 ILS 换算表

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 ILS
Mid market rate

还在苦等更高的汇率？

立即设置提醒，我们会在汇率上升时通知您。借助我们的每日摘要，您将不会错过任何最新消息。

热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.057688.03561.437911.653660.9598519.2441
1GBP1.1578811.2245101.9281.664831.914631.1113922.281
1USD0.945450.81666183.24091.35961.56360.907418.196
1INR0.0113590.00981080.012013310.01633330.0187840.01090090.218594

当心不良汇率。银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将英镑兑换成以色列新谢克尔

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择GBP作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择ILS作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示GBP兑ILS的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 英镑

GBP兑USD

GBP兑EUR

GBP兑INR

GBP兑AUD

GBP兑JPY

GBP兑CAD

GBP兑CHF

GBP兑NZD

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款
plane
英镑/以色列新谢克尔汇率
1 GBP4.83788 ILS
5 GBP24.18940 ILS
10 GBP48.37880 ILS
20 GBP96.75760 ILS
50 GBP241.89400 ILS
100 GBP483.78800 ILS
250 GBP1209.47000 ILS
500 GBP2418.94000 ILS
1000 GBP4837.88000 ILS
2000 GBP9675.76000 ILS
5000 GBP24189.40000 ILS
10000 GBP48378.80000 ILS
以色列新谢克尔/英镑汇率
1 ILS0.20670 GBP
5 ILS1.03351 GBP
10 ILS2.06702 GBP
20 ILS4.13404 GBP
50 ILS10.33510 GBP
100 ILS20.67020 GBP
250 ILS51.67550 GBP
500 ILS103.35100 GBP
1000 ILS206.70200 GBP
2000 ILS413.40400 GBP
5000 ILS1033.51000 GBP
10000 ILS2067.02000 GBP