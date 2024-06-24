تحويل AUD إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

500 دولار أسترالي إلى شيكل إسرائيلي جديد

500 aud
1,237.19 ils

A$1.000 AUD = ₪2.474 ILS

Mid-market exchange rate at 13:28
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.78983.4570.9311.631159.3351.3681.352
1 GBP1.2681105.821.1812.069202.0291.7341.715
1 INR0.0120.00910.0110.021.9090.0160.016
1 EUR1.0740.84789.63711.752171.131.4691.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Israeli New Sheqel
1 AUD٢٫٤٧٤٣٨ ILS
5 AUD١٢٫٣٧١٩٠ ILS
10 AUD٢٤٫٧٤٣٨٠ ILS
20 AUD٤٩٫٤٨٧٦٠ ILS
50 AUD١٢٣٫٧١٩٠٠ ILS
100 AUD٢٤٧٫٤٣٨٠٠ ILS
250 AUD٦١٨٫٥٩٥٠٠ ILS
500 AUD١٬٢٣٧٫١٩٠٠٠ ILS
1000 AUD٢٬٤٧٤٫٣٨٠٠٠ ILS
2000 AUD٤٬٩٤٨٫٧٦٠٠٠ ILS
5000 AUD١٢٬٣٧١٫٩٠٠٠٠ ILS
10000 AUD٢٤٬٧٤٣٫٨٠٠٠٠ ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / دولار أسترالي
1 ILS٠٫٤٠٤١٤ AUD
5 ILS٢٫٠٢٠٧١ AUD
10 ILS٤٫٠٤١٤٢ AUD
20 ILS٨٫٠٨٢٨٤ AUD
50 ILS٢٠٫٢٠٧١٠ AUD
100 ILS٤٠٫٤١٤٢٠ AUD
250 ILS١٠١٫٠٣٥٥٠ AUD
500 ILS٢٠٢٫٠٧١٠٠ AUD
1000 ILS٤٠٤٫١٤٢٠٠ AUD
2000 ILS٨٠٨٫٢٨٤٠٠ AUD
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10000 ILS٤٬٠٤١٫٤٢٠٠٠ AUD