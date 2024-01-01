تحويل INR إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

مليون روبية هندية إلى شيكل إسرائيلي جديد

1,000,000 inr
44,857 ils

₹1.000 INR = ₪0.04486 ILS

Mid-market exchange rate at 05:27
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3690.9353.6730.7911.506279.321.355
1 CAD0.7310.6832.6820.5771.1203.980.989
1 EUR1.071.46513.9290.8461.611298.7611.449
1 AED0.2720.3730.25510.2150.4176.0480.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روبية هندية

INR إلى USD

INR إلى CAD

INR إلى EUR

INR إلى AED

INR إلى GBP

INR إلى AUD

INR إلى PKR

INR إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الروبية الهندية / Israeli New Sheqel
1 INR٠٫٠٤٤٨٦ ILS
5 INR٠٫٢٢٤٢٩ ILS
10 INR٠٫٤٤٨٥٧ ILS
20 INR٠٫٨٩٧١٤ ILS
50 INR٢٫٢٤٢٨٥ ILS
100 INR٤٫٤٨٥٧٠ ILS
250 INR١١٫٢١٤٢٥ ILS
300 INR١٣٫٤٥٧١٠ ILS
500 INR٢٢٫٤٢٨٥٠ ILS
600 INR٢٦٫٩١٤٢٠ ILS
1000 INR٤٤٫٨٥٧٠٠ ILS
2000 INR٨٩٫٧١٤٠٠ ILS
5000 INR٢٢٤٫٢٨٥٠٠ ILS
10000 INR٤٤٨٫٥٧٠٠٠ ILS
25000 INR١٬١٢١٫٤٢٥٠٠ ILS
50000 INR٢٬٢٤٢٫٨٥٠٠٠ ILS
100000 INR٤٬٤٨٥٫٧٠٠٠٠ ILS
1000000 INR٤٤٬٨٥٧٫٠٠٠٠٠ ILS
1000000000 INR٤٤٬٨٥٧٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / الروبية الهندية
1 ILS٢٢٫٢٩٣١٠ INR
5 ILS١١١٫٤٦٥٥٠ INR
10 ILS٢٢٢٫٩٣١٠٠ INR
20 ILS٤٤٥٫٨٦٢٠٠ INR
50 ILS١٬١١٤٫٦٥٥٠٠ INR
100 ILS٢٬٢٢٩٫٣١٠٠٠ INR
250 ILS٥٬٥٧٣٫٢٧٥٠٠ INR
500 ILS١١٬١٤٦٫٥٥٠٠٠ INR
1000 ILS٢٢٬٢٩٣٫١٠٠٠٠ INR
2000 ILS٤٤٬٥٨٦٫٢٠٠٠٠ INR
5000 ILS١١١٬٤٦٥٫٥٠٠٠٠ INR
10000 ILS٢٢٢٬٩٣١٫٠٠٠٠٠ INR