تحويل USD إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

5 دولار أمريكي إلى شيكل إسرائيلي جديد

5 usd
18.72 ils

$1.000 USD = ₪3.745 ILS

Mid-market exchange rate at 01:23
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.64711.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7070.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.7960.958116.55210.6830.5775.29813.218

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / Israeli New Sheqel
1 USD٣٫٧٤٤٧٠ ILS
5 USD١٨٫٧٢٣٥٠ ILS
10 USD٣٧٫٤٤٧٠٠ ILS
20 USD٧٤٫٨٩٤٠٠ ILS
50 USD١٨٧٫٢٣٥٠٠ ILS
100 USD٣٧٤٫٤٧٠٠٠ ILS
250 USD٩٣٦٫١٧٥٠٠ ILS
500 USD١٬٨٧٢٫٣٥٠٠٠ ILS
1000 USD٣٬٧٤٤٫٧٠٠٠٠ ILS
2000 USD٧٬٤٨٩٫٤٠٠٠٠ ILS
5000 USD١٨٬٧٢٣٫٥٠٠٠٠ ILS
10000 USD٣٧٬٤٤٧٫٠٠٠٠٠ ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / دولار أمريكي
1 ILS٠٫٢٦٧٠٤ USD
5 ILS١٫٣٣٥٢٢ USD
10 ILS٢٫٦٧٠٤٤ USD
20 ILS٥٫٣٤٠٨٨ USD
50 ILS١٣٫٣٥٢٢٠ USD
100 ILS٢٦٫٧٠٤٤٠ USD
250 ILS٦٦٫٧٦١٠٠ USD
500 ILS١٣٣٫٥٢٢٠٠ USD
1000 ILS٢٦٧٫٠٤٤٠٠ USD
2000 ILS٥٣٤٫٠٨٨٠٠ USD
5000 ILS١٬٣٣٥٫٢٢٠٠٠ USD
10000 ILS٢٬٦٧٠٫٤٤٠٠٠ USD