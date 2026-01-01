45,000,000 وون كوري جنوبي إلى ليرة تركية
حوّل KRW إلى TRY بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من KRW إلى TRY،
يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى TRY متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من KRW إلى TRY اليوم
|KRW
|TRY
|1000 KRW
|34.91 TRY
|2000 KRW
|69.82 TRY
|5000 KRW
|174.54 TRY
|10000 KRW
|349.08 TRY
|20000 KRW
|698.16 TRY
|30000 KRW
|1,047.23 TRY
|40000 KRW
|1,396.31 TRY
|50000 KRW
|1,745.39 TRY
|60000 KRW
|2,094.47 TRY
|45000000 KRW
|1,570,851.00 TRY
|75000000 KRW
|2,618,085 TRY
|78000000 KRW
|2,722,808.40 TRY
|100000000 KRW
|3,490,780.00 TRY
|330000000 KRW
|11,519,574 TRY
|500000000 KRW
|17,453,900 TRY
|1800000000 KRW
|62,834,040.00 TRY
|1900000000 KRW
|66,324,820.00 TRY
|10000000000 KRW
|349,078,000 TRY
|15200000000 KRW
|530,598,560.00 TRY
|36100000000 KRW
|1,260,171,580 TRY
|45600000000 KRW
|1,591,795,680.00 TRY
|TRY
|KRW
|1 TRY
|29 KRW
|5 TRY
|143 KRW
|10 TRY
|286 KRW
|20 TRY
|573 KRW
|50 TRY
|1,432 KRW
|100 TRY
|2,865 KRW
|250 TRY
|7,162 KRW
|500 TRY
|14,323 KRW
|1000 TRY
|28,647 KRW
|2000 TRY
|57,294 KRW
|5000 TRY
|143,235 KRW
|10000 TRY
|286,469 KRW