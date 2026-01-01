45,600,000,000 وون كوري جنوبي إلى ليرة تركية

حوّل KRW إلى TRY بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.03491 TRY

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    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

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    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى TRY،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى TRY متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى TRY اليوم

KRWTRY
1000 KRW34.91 TRY
2000 KRW69.82 TRY
5000 KRW174.54 TRY
10000 KRW349.08 TRY
20000 KRW698.16 TRY
30000 KRW1,047.23 TRY
40000 KRW1,396.31 TRY
50000 KRW1,745.39 TRY
60000 KRW2,094.47 TRY
45000000 KRW1,570,851.00 TRY
75000000 KRW2,618,085 TRY
78000000 KRW2,722,808.40 TRY
100000000 KRW3,490,780.00 TRY
330000000 KRW11,519,574 TRY
500000000 KRW17,453,900 TRY
1800000000 KRW62,834,040.00 TRY
1900000000 KRW66,324,820.00 TRY
10000000000 KRW349,078,000 TRY
15200000000 KRW530,598,560.00 TRY
36100000000 KRW1,260,171,580 TRY
45600000000 KRW1,591,795,680.00 TRY
TRYKRW
1 TRY29 KRW
5 TRY143 KRW
10 TRY286 KRW
20 TRY573 KRW
50 TRY1,432 KRW
100 TRY2,865 KRW
250 TRY7,162 KRW
500 TRY14,323 KRW
1000 TRY28,647 KRW
2000 TRY57,294 KRW
5000 TRY143,235 KRW
10000 TRY286,469 KRW

الأسئلة الشائعة