ألف راند جنوب إفريقي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل ZAR إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ zar
٢٠٧٫٤٣ ils

1.00000 ZAR = 0.20743 ILS

Mid-market exchange rate at 05:52
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أعلى العملات

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10.8070050.9229612.751.54523.25815.4617.3149
1 GBP1.2391511.14364759.2891.9144828.820219.157321.4558
1 EUR1.08350.87441663.9151.6740125.216.750918.7607
1 XOF0.001631990.001317020.0015062210.002521420.03795680.02523050.0282577

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل راند جنوب إفريقي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZAR الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنوب أفريقيا راندس

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / Israeli New Sheqel
1 ZAR0.20743 ILS
5 ZAR1.03713 ILS
10 ZAR2.07426 ILS
20 ZAR4.14852 ILS
50 ZAR10.37130 ILS
100 ZAR20.74260 ILS
250 ZAR51.85650 ILS
500 ZAR103.71300 ILS
1000 ZAR207.42600 ILS
2000 ZAR414.85200 ILS
5000 ZAR1037.13000 ILS
10000 ZAR2074.26000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / راند جنوب أفريقيا
1 ILS4.82099 ZAR
5 ILS24.10495 ZAR
10 ILS48.20990 ZAR
20 ILS96.41980 ZAR
50 ILS241.04950 ZAR
100 ILS482.09900 ZAR
250 ILS1205.24750 ZAR
500 ILS2410.49500 ZAR
1000 ILS4820.99000 ZAR
2000 ILS9641.98000 ZAR
5000 ILS24104.95000 ZAR
10000 ILS48209.90000 ZAR