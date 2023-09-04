250 ريال برازيلي إلى دولار أمريكي

تحويل BRL إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

250 brl
50.53 usd

1.00000 BRL = 0.20211 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
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BRL إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85561.077889.1051.465221.668550.95418.3911
1GBP1.1687711.2597104.1431.71251.950151.1150121.495
1USD0.92780.79384182.6731.359451.548110.8851517.0636
1INR0.01122270.009602170.012095810.01644370.01872570.01070660.206399

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار أمريكي
1 BRL0.20211 USD
5 BRL1.01055 USD
10 BRL2.02110 USD
20 BRL4.04220 USD
50 BRL10.10550 USD
100 BRL20.21100 USD
250 BRL50.52750 USD
500 BRL101.05500 USD
1000 BRL202.11000 USD
2000 BRL404.22000 USD
5000 BRL1010.55000 USD
10000 BRL2021.10000 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / الريال البرازيلي
1 USD4.94780 BRL
5 USD24.73900 BRL
10 USD49.47800 BRL
20 USD98.95600 BRL
50 USD247.39000 BRL
100 USD494.78000 BRL
250 USD1236.95000 BRL
500 USD2473.90000 BRL
1000 USD4947.80000 BRL
2000 USD9895.60000 BRL
5000 USD24739.00000 BRL
10000 USD49478.00000 BRL