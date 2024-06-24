100 دولار أمريكي إلى ريال برازيلي

تحويل USD إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

100 usd
543.09 brl

$1.000 USD = R$5.431 BRL

Mid-market exchange rate at 00:05
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.63711.9140.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.6930.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.560.98116.69910.6830.5775.29913.223

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / الريال البرازيلي
1 USD٥٫٤٣٠٩٠ BRL
5 USD٢٧٫١٥٤٥٠ BRL
10 USD٥٤٫٣٠٩٠٠ BRL
20 USD١٠٨٫٦١٨٠٠ BRL
50 USD٢٧١٫٥٤٥٠٠ BRL
100 USD٥٤٣٫٠٩٠٠٠ BRL
250 USD١٬٣٥٧٫٧٢٥٠٠ BRL
500 USD٢٬٧١٥٫٤٥٠٠٠ BRL
1000 USD٥٬٤٣٠٫٩٠٠٠٠ BRL
2000 USD١٠٬٨٦١٫٨٠٠٠٠ BRL
5000 USD٢٧٬١٥٤٫٥٠٠٠٠ BRL
10000 USD٥٤٬٣٠٩٫٠٠٠٠٠ BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار أمريكي
1 BRL٠٫١٨٤١٣ USD
5 BRL٠٫٩٢٠٦٦ USD
10 BRL١٫٨٤١٣٢ USD
20 BRL٣٫٦٨٢٦٤ USD
50 BRL٩٫٢٠٦٦٠ USD
100 BRL١٨٫٤١٣٢٠ USD
250 BRL٤٦٫٠٣٣٠٠ USD
500 BRL٩٢٫٠٦٦٠٠ USD
1000 BRL١٨٤٫١٣٢٠٠ USD
2000 BRL٣٦٨٫٢٦٤٠٠ USD
5000 BRL٩٢٠٫٦٦٠٠٠ USD
10000 BRL١٬٨٤١٫٣٢٠٠٠ USD