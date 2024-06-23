تحويل EUR إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

20 يورو إلى دولار أمريكي

20 eur
21.39 usd

€1.000 EUR = $1.069 USD

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / دولار أمريكي
1 EUR١٫٠٦٩٣٠ USD
5 EUR٥٫٣٤٦٥٠ USD
10 EUR١٠٫٦٩٣٠٠ USD
20 EUR٢١٫٣٨٦٠٠ USD
50 EUR٥٣٫٤٦٥٠٠ USD
100 EUR١٠٦٫٩٣٠٠٠ USD
250 EUR٢٦٧٫٣٢٥٠٠ USD
500 EUR٥٣٤٫٦٥٠٠٠ USD
1000 EUR١٬٠٦٩٫٣٠٠٠٠ USD
2000 EUR٢٬١٣٨٫٦٠٠٠٠ USD
5000 EUR٥٬٣٤٦٫٥٠٠٠٠ USD
10000 EUR١٠٬٦٩٣٫٠٠٠٠٠ USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / اليورو
1 USD٠٫٩٣٥٢٠ EUR
5 USD٤٫٦٧٦٠٠ EUR
10 USD٩٫٣٥٢٠٠ EUR
20 USD١٨٫٧٠٤٠٠ EUR
50 USD٤٦٫٧٦٠٠٠ EUR
100 USD٩٣٫٥٢٠٠٠ EUR
250 USD٢٣٣٫٨٠٠٠٠ EUR
500 USD٤٦٧٫٦٠٠٠٠ EUR
1000 USD٩٣٥٫٢٠٠٠٠ EUR
2000 USD١٬٨٧٠٫٤٠٠٠٠ EUR
5000 USD٤٬٦٧٦٫٠٠٠٠٠ EUR
10000 USD٩٬٣٥٢٫٠٠٠٠٠ EUR