500 ريال برازيلي إلى دينار كويتي

تحويل BRL إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

500 brl
31.150 kwd

1.00000 BRL = 0.06230 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 5:9 UTC
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BRL إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.077789.10151.465291.668910.95418.3886
1GBP1.168511.25925104.1121.712141.950061.1147521.4863
1USD0.92790.794123182.67751.359651.548590.885217.0628
1INR0.01122320.009605070.012095210.01644520.01873050.01070670.206378

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Kuwaiti Dinar
1 BRL0.06230 KWD
5 BRL0.31150 KWD
10 BRL0.62300 KWD
20 BRL1.24601 KWD
50 BRL3.11502 KWD
100 BRL6.23004 KWD
250 BRL15.57510 KWD
500 BRL31.15020 KWD
1000 BRL62.30040 KWD
2000 BRL124.60080 KWD
5000 BRL311.50200 KWD
10000 BRL623.00400 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / الريال البرازيلي
1 KWD16.05130 BRL
5 KWD80.25650 BRL
10 KWD160.51300 BRL
20 KWD321.02600 BRL
50 KWD802.56500 BRL
100 KWD1605.13000 BRL
250 KWD4012.82500 BRL
500 KWD8025.65000 BRL
1000 KWD16051.30000 BRL
2000 KWD32102.60000 BRL
5000 KWD80256.50000 BRL
10000 KWD160513.00000 BRL