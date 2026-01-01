5 دينار كويتي إلى ين ياباني
حوّل KWD إلى JPY بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
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أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من KWD إلى JPY،
يستخدم مخططنا التفاعلي من KWD إلى JPY متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من KWD إلى JPY اليوم
|KWD
|JPY
|1 KWD
|519 JPY
|5 KWD
|2,597 JPY
|10 KWD
|5,194 JPY
|20 KWD
|10,388 JPY
|50 KWD
|25,970 JPY
|100 KWD
|51,941 JPY
|250 KWD
|129,852 JPY
|500 KWD
|259,704 JPY
|1000 KWD
|519,407 JPY
|2000 KWD
|1,038,814 JPY
|5000 KWD
|2,597,035 JPY
|10000 KWD
|5,194,070 JPY
|JPY
|KWD
|100 JPY
|0.193 KWD
|1000 JPY
|1.925 KWD
|1500 JPY
|2.888 KWD
|2000 JPY
|3.851 KWD
|3000 JPY
|5.776 KWD
|5000 JPY
|9.626 KWD
|5400 JPY
|10.396 KWD
|10000 JPY
|19.253 KWD
|15000 JPY
|28.879 KWD
|20000 JPY
|38.505 KWD
|25000 JPY
|48.132 KWD
|30000 JPY
|57.758 KWD