20000 ين ياباني إلى دينار كويتي

تحويل JPY إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

٢٠٬٠٠٠ jpy
٤١٫٢٣٦ kwd

1.00000 JPY = 0.00206 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:59
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JPY إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KWD → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87061.05988.06641.451471.675630.9460519.2923
1GBP1.1486311.2163101.1481.667061.924531.0866622.1579
1USD0.94430.822166183.161.37061.582280.893318.2175
1INR0.01135510.009886550.01202510.01648150.01902690.01074190.219066

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / Kuwaiti Dinar
100 JPY0.20618 KWD
1000 JPY2.06178 KWD
1500 JPY3.09267 KWD
2000 JPY4.12356 KWD
3000 JPY6.18534 KWD
5000 JPY10.30890 KWD
5400 JPY11.13361 KWD
10000 JPY20.61780 KWD
15000 JPY30.92670 KWD
20000 JPY41.23560 KWD
25000 JPY51.54450 KWD
30000 JPY61.85340 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / ين ياباني
1 KWD485.01900 JPY
5 KWD2425.09500 JPY
10 KWD4850.19000 JPY
20 KWD9700.38000 JPY
50 KWD24250.95000 JPY
100 KWD48501.90000 JPY
250 KWD121254.75000 JPY
500 KWD242509.50000 JPY
1000 KWD485019.00000 JPY
2000 KWD970038.00000 JPY
5000 KWD2425095.00000 JPY
10000 KWD4850190.00000 JPY